Cytologia i samobadanie piersi. NFZ zachęca kobiety do profilaktyki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Piękno zaczyna się od dobrej formy i wigoru. Narodowy Fundusz Zdrowia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet przygotował dla szczecinianek prezent. Specjaliści organizują pokazy badań profilaktycznych. Na początek - cytologia i samobadanie piersi.

- Profilaktyka to podstawa - podkreślają szczecinianki. - Jak się ma kogoś w rodzinie, kto coś takiego miał, to lepiej się kontrolować. Profilaktyka konieczna jak najbardziej. Ostatnio miałam tyle obowiązków, że akurat nie robiłam.



- Warto znaleźć czas na te badania, bo z powodu raka szyjki macicy w Polsce co roku umiera prawie dwa tysiące kobiet - alarmuje Małgorzata Koszur ze szczecińskiego oddziału NFZ. - Zachęcamy do tego, żeby regularnie dbać o wykonywanie badania cytologicznego. To jest badanie jedno z podstawowych dla kobiet, a w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do wszystkich kobiet w wieku od 25. do 64. roku życia.



Spotkanie poświęcone cytologii było jednym z pierwszych w ramach marcowego cyklu Mobilny Team NFZ w trasie. Zespół w najbliższych dniach zawita m.in. do Trzebiatowa, Białego Boru i do szczecińskich szkół.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski