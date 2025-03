"Korepetycje last minute." Maturzyści korzystają z pomocy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

75 proc. maturzystów korzysta z korepetycji. Jak pokazują badania - ich odbiorcami są często piątkowi uczniowie, którzy chcą zdobyć indeksy na wymarzone studia.

Zapytaliśmy szczecińskich maturzystów, czy "korki last minute" - na dwa miesiące przed maturą - mogą poprawić wyniki na egzaminie.



- Myślę, że jeżeli ktoś chciałby się zdecydować tak "last minute", no to trzeba poszukać z jakiegoś polecenia. - Mamy dziwny system uczenia się. Mi się wydaje, że korepetycje są najlepszym rozwiązaniem na przygotowanie się do matury. - Moim zdaniem dałoby się tak stricte do matury przygotować nawet w dwa miesiące. Gdyby tak przeznaczyć każdy dzień - tylko i wyłącznie - na te przedmioty maturalne, to według mnie dałoby się. Oczywiście to byłby czas pełen stresu, ale jakby się bardzo chciało, to jest to możliwe - przekonują maturzyści.



Oliwia, studentka i korepetytorka zaznacza, że przygotowanie do egzaminu na ostatnią chwilę nie jest niemożliwe. - Egzamin to jest schemat typowy - czy to maturalny, czy ósmoklasisty. Jeżeli zaczniemy robić po kolei te zadania wszystkie z każdego roku, to nawet poprzez te próbne testy, poznamy ten schemat, a przy okazji powtórzymy sobie informacje, które mogą być na tym egzaminie - podkreśla.



Koszt korepetycji w Szczecinie to średnio 75 złotych za godzinę.



Autorka edycji: Joanna Chajdas