Kolejne osoby zatrzymane ws. loterii youtubera Buddy

Służby zatrzymały 10 osób w śledztwie dotyczącym loterii w internecie, w którym zarzuty usłyszał m.in. Kamil L. znany jako "Budda". Wśród zatrzymanych w środę są m.in dziennikarze motoryzacyjni i influencerzy.

"Na polecenie prokuratora z zachodniopomorskiego pionu PZ PK funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali dziś 10 osób w śledztwie dotyczącym m.in. przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem internetowych gier losowych" - poinformowała we wtorek na portalu X Prokuratura Krajowa.Przekazała, że wśród zatrzymanych są dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, zawodnicy i organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy. PAP ustaliła, że chodzi m.in. o dziennikarza TVN Turbo Adama K. i youtubera "Boxdela"."Szczegóły zostaną podane po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanych w charakterze podejrzanych" - podała Prokuratura Krajowa.Do tej pory znany youtuber "Budda" – Kamil L. i dziewięć innych osób, w tym jego partnerka, usłyszało zarzuty wyłudzania podatku od towarów i usług oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych – loterii w internecie. Nie przyznali się do winy.W październiku decyzją Sądu Rejonowego w Szczecinie "Budda" i cztery osoby zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. W grudniu areszt został uchylony youtuberowi i jego partnerce po wpłaceniu poręczenia majątkowego – odpowiednio 2 mln zł i 1 mln zł.Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej w Szczecinie przez członków zorganizowanej grupy przestępczej złożyła Krajowa Administracja Skarbowa.Grupa ta miała zajmować się wyłudzaniem podatku od towarów i usług i organizować nielegalne gry hazardowe – loterie w internecie.We współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na rachunkach bankowych osób i spółek mających czerpać korzyści finansowe z nielegalnej działalności zablokowano ponad 90 mln zł. Służby zabezpieczyły także 51 samochodów o szacunkowej wartości ponad 38 mln zł, nieruchomości o szacunkowej wartości 30 mln zł, sztabki złota i gotówkę.Prokurator zachodniopomorskiego pionu PZ PK przedstawił Kamilowi L. i dziewięciu innym osobom zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karnoskarbowych związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT i praniem brudnych pieniędzy.Według śledczych celem działania podejrzanych było uzyskanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych. Zarzuty dotyczą też czynów polegających na uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT w związku z wystawieniem nierzetelnych faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.Z kolei zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pod pozorem pożyczek, pieniędzy między kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków i przekazywania ich poza granice kraju.Zarzutami objęto okres działalności grupy od października 2021 r. do października ub.r.