Symbole stolicy Pomorza Zachodniego w kalejdoskopach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Podróż przez symetrię, czyli symbole stolicy Pomorza Zachodniego uchwycone w graficznych kalejdoskopach. To wystawa prac w Inkubatorze Sektorów Kreatywnych przy alei Wojska Polskiego pod tytułem "Kalejdoskop Szczeciński. Graficzna opowieść o Szczecinie".

Zdjęcia z wypraw autorka przekształciła w kolaże, a dokładnie w 20 prac. Uchwycone zostały między innymi znane instytucje i stare kamienice.



- Są takie zupełnie inne. Są takie ciekawe. - Coś mniej spotykanego. Niektóre mogą się też kojarzyć z takim typowym kalejdoskopem. - W wizji kalejdoskopu można właśnie zobaczyć perełki Szczecina. - Każdy ma swoje ulubione miejsca. Trzeba przyjść, zobaczyć.



- Myśl na taką wystawę rodziła się przez pięć lat ze spacerów i fascynacji miastem. W momencie, kiedy ja się do niego przeprowadziłam około 9 lat temu. W swoich pracach staram się mieszać to, co już jest znane, czyli symbole jak filharmonia z tym, co jest mniej znane, jak kamienica przy Firlika 1 - mówi Marta Jeruzal, twórczyni Kalejdoskopu Szczecińskiego.



Wystawę można oglądać do 28 marca.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski