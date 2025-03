Kultowe miejsce spotkań do remontu [ZDJĘCIA]

Kultowe miejsce spotkań, randek i odpoczynku w drodze na plażę ma przejść renowację. To świnoujska Śruba, czyli najstarsza fontanna w mieście.

Śruba z fontanny jest oryginalną częścią statku, który dawniej cumował w świnoujskim porcie.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



Dziś jej okolica jest zaniedbana, a sama fontanna od lat nie działa, jednak mieszkańcy mają do niej wiele sentymentu.- Zawsze chodziliśmy tam, żeby sobie odpocząć nad morze, a do domu to sobie usiąść i odpocząć można było. - To są moje wspomnienia z dzieciństwa i z młodości. Tam się chodziło na randki - mówią mieszkańcy.Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu potwierdza, że miejsce przejdzie renowację.- Jest tam dużo zieleni, bardzo unikatowej. No i chcemy oczywiście uruchomić fontannę, która nie działa od wielu, wielu lat. Należałoby zamontować urządzenia, które służyłyby do filtrowania wody, żeby ten wodotrysk jednak działał - mówi Basałygo.