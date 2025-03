Patrol okrętów obrony przeciwminowej NATO kilkanaście mil od Świnoujścia [ZDJĘCIA]

Niszczyciel min M77 Ulvon. Fot. PAP/Marcin Bielecki

Dwa niszczyciele min z Holandii i Szwecji, holenderski okręt dowodzenia Luymes i polski ORP „Czernicki” przeprowadziły w środę patrol w ramach misji NATO Bałtycka Warta. Jej celem jest zabezpieczenie m.in. gazociągu Baltic Pipe oraz gazoportu w Świnoujściu.