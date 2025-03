"Prezydent Trump ma realne narzędzia do zakończenia konfliktu"

Trump chce zakończyć wojnę i ma do tego narzędzia. Tak uważa ekspert do spraw obronności i były oficer kwatery głównej NATO.

Zdaniem Artura Bilskiego decyzja prezydenta USA o zawieszeniu pomocy militarnej dla Ukrainy ma doprowadzić do zakończenia działań zbrojnych. Tylko Trump może doprowadzić do pokoju - mówił Bilski w "Rozmowie pod krawatem".- Realne narzędzia do zakończenia konfliktu ma prezydent Trump, który jest dosyć twardym i biznesowym negocjatorem. On wie, że to porozumienie może zawrzeć z Rosją. To może być trwały pokój - mówi Bilski.Decyzja Trumpa spotkała się jednak z ostrą krytyką - przede wszystkim państw europejskich. Władze Unii Europejskiej zadeklarowały, że przekażą Ukrainie w tym roku ponad 30 miliardów euro pomocy.