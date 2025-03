Przejazd kolejowy Lipowa-Nad Odrą zamknięty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przejazd kolejowy między ulicami Lipową a Nad Odrą zostanie zamknięty w nocy z czwartku na piątek.





***



Komunikat ZDiTM:

„Dąbrówki” (wspólne z liniami 58 i 63, nr nr 43611 i 43612),

„Kościelna 12” (na żądanie, wspólne z liniami 58 i 63, nr nr 47211 i 47212),

„Golęcińska” (na żądanie, wspólne z linią 59, nr nr 43211 i 43212),

„Nehringa” (wspólne z liniami 58, 59, 63, 101 i 107, nr nr 43711 i 43721),

„Pokoju” (wspólne z liniami 58, 59, 63, 101 i 107, nr nr 43811 i 43812),

„Gocławska” (wspólne z liniami 58 i 59, nr nr 47911 i 47912),

„Grochowa” (wspólne z liniami 58 i 59, nr nr 43911 i 43912),

„Świętojańska” (na żądanie, wspólne z linią 59, nr nr 44011 i 44012),

„Paproci” (wspólne z linią 59, nr nr 44111 i 44112),

„Zajezdnia Golęcin” (przystanek tymczasowy na pętli autobusowej, nr 40222).

„Zamknięta” (dla wsiadających, wspólny z liniami 63 i 102 w kierunku centrum, nr 41011),

„Zamknięta” (dla wysiadających, wspólny z liniami 63 i 102 w kierunku Polic, nr 41012),

„Kościelna” (nr nr 40911 i 40912),

„Nad Odrą” (nr nr 40811 i 40812),

„Narciarska” (przystanek tymczasowy w ciągu ul. Nad Odrą przy skrzyżowaniu z ul. Narciarską, nr 59311).

„Strzałowska” (wspólny z linią 58 w kierunku Gocławia, nr 40411),

„Strzałowska Wiadukt” (w kierunku Dworca Głównego, wspólny z linią 58, nr 59911),

„Golęcino Szpital” (wspólne z linią 58, nr nr 48311 i 48312),

„Grochowa” (wspólne z liniami 58 i 59, nr nr 43911 i 43912),

„Gocławska” (wspólne z liniami 58 i 59, nr nr 47911 i 47912),

„Pokoju” (wspólne z liniami 58, 59, 63, 101 i 107, nr nr 43811 i 43812),

„Nehringa” (wspólne z liniami 58, 59, 63, 101 i 107, nr nr 43711 i 43721),

„Golęcińska” (wspólne z linią 59, nr nr 43211 i 43212),

„Kościelna 12” (wspólne z liniami 58 i 63, nr nr 47211 i 47212),

„Dąbrówki” (wspólne z liniami 58 i 63, nr nr 43611 i 43612).

Edycja tekstu: Jacek Rujna

To w związku z wymianą trakcji pod Szczecińską Kolej Metropolitalną. Kierowcy będą mogli skorzystać z wytyczonego objazdu, warto więc obserwować znaki.- Główna trasa objazdu będzie wyznaczona ulicami Strzałowską, Pokoju, Nehringa i Kościelną - mówi rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Kacper Reszczyński.Zmienioną trasą pojadą autobusy linii numer 58, 102 i 802.- Kursująca w relacji Zamknięta -Narciarska. Obowiązywać będą przystanki: Zamknięta dla wsiadających, wspólny z linią 63 i 102 w kierunku centrum. Zamknięta dla wysiadających wspólny z liniami 63 i 102 w kierunku Polic - dodaje Reszczyński.W związku z planowanym rozpoczęciem prac przy przebudowie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lipowej z dniem 7.03.2025 (dla linii 526 od nocy 6/7.03.2025) na okres ok. 2,5 tygodnia wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii 58, 102 i 526.Autobusy linii 58 kursować będą w relacji Plac Rodła – Teleyard. Na odcinku Plac Rodła – Dąbrówki autobusy kursować będą bez zmian. Dalej trasa przebiegać będzie przez ul. Nad Odrą do przystanku „Teleyard”. Nie będą przez tę linię obsługiwane przystanki „Kościelna”, „Nad Odrą” i „Gocław”. Uruchomione zostaną przystanki:„Zamknięta” (wspólne z liniami 63 i 102, nr nr 41011 i 41012),„Nad Odrą Terminal” (na żądanie, wspólne z liniami 63 i 102, nr nr 41111 i 41112),„Teleyard” (wspólny z liniami 63 i 102, nr 41911).Autobusy linii 102 kursować będą w relacji Police Tanowska Szkoła/Police Zajezdnia – Zajezdnia Golęcin. Na odcinku Police Tanowska Szkoła/Police Zajezdnia – Zamknięta autobusy kursować będą bez zmian. Dalej trasa przebiegać będzie przez ul. Kościelną, ul. Nehringa, ul. Pokoju, ul. Świętojańską i ul. Wiszesława do pętli „Zajezdnia Golęcin” (wspólnej z liniami 59 i 99). Nie będą przez tę linię obsługiwane przystanki „Kościelna”, „Nad Odrą” i „Gocław”. Uruchomione zostaną przystanki:Na wyłączonym z obsługi liniami 58 i 102 odcinku od przystanku „Zamknięta” do przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lipowej uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 802, kursująca w relacji Zamknięta – Narciarska. Obowiązywać będą przystanki:Autobusy linii 526 na odcinku SKM Dworzec Główny (Kolumba) – Gocław kursować będą bez zmian, następnie wykonają nawrót na pętli „Gocław”, dalej ich trasa przebiegać będzie przez ul. Lipową, ul. Światowida, ul. Strzałowską, ul. Pokoju, ul. Nehringa i ul. Kościelną do przystanku „Zamknięta” i dalej bez zmian. Nie będą przez tę linię obsługiwane przystanki „Kościelna” i „Nad Odrą”. Dodatkowo uruchomione zostaną przystanki:Nie będzie możliwa przesiadka między linią tramwajową 6 a liniami autobusowymi 58 i 102 na pętli „Gocław”. Przesiadka między liniami 6 a 58 możliwa będzie na przystankach „Robotnicza”, „Zajezdnia Golęcin” i „Strzałowska”, natomiast między liniami 6 a 102 na przystanku „Zajezdnia Golęcin”.Dla kierowców wyznaczono główne trasy objazdu ulicami: Strzałowską, Pokoju, Nehringa i Kościelną. Dodatkowa trasa ulicą Księżnej Dąbrówki.