Remont południowej nitki Trasy Zamkowej

Trasa Zamkowa i Rondo Portowców. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Chociaż pierwsze duże zmiany w organizacji ruchu odczujemy dopiero za niecałe dwa tygodnie, to już w piątek należy spodziewać się pierwszych utrudnień. To przez pomiary, które będą wykonywane przez drogowców.

Rozpoczną się one po porannym szczycie komunikacyjnym - zapowiada rzecznik spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Piotr Zieliński.



- Wykonawca dołoży wszelkich starań, żeby zostały zrealizowane przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym, a to oznaczać będzie, że mogą następować dynamiczne zajęcia pasów na Trasie Zamkowej. Z tego też względu mogą być one tymczasowo niedostępne dla kierowców - zapowiedział.



Remont Trasy Zamkowej rozpocznie się w poniedziałek 17 marca.



