Prom Wolin sprzedany greckiemu armatorowi

Siedziba PŻM w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

M/F Wolin został sprzedany przez Polską Żeglugę Morską, właściciela Unity Line, greckiemu armatorowi; będzie obsługiwał połączenia do Włoch i Albanii. Polski operator promowy ma wprowadzić nową jednostkę "Jantar”, a w 2026 r. kolejną, o nazwie "Bursztyn”.