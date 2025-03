Pogoń gra z wicemistrzem Polski i jest faworytem

Piłkarze Pogoni, po ostatniej porażce z Lechem Poznań 0:3, chcą wrócić na ścieżkę zwycięstw w ekstraklasie. Szczecinianie zmierzą się w piątek na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w 24 kolejce rozgrywek.

Rywal ekipy trenera Roberta Kolendowicza zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i ma minimalne szanse na utrzymanie w elicie. Portowcy są faworytem wieczornej konfrontacji z wrocławskim zespołem. Kacper Łukasiak, pomocnik Dumy Pomorza zapewnia, że nie lekceważy wicemistrza Polski i chce zdobyć komplet punktów.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Nikogo nie lekceważymy. Będziemy analizować Śląsk i jedziemy do Wrocławia po trzy punkty. My będziemy starali się narzucić swój styl gry i po to, żeby wygrać ten mecz. Obyśmy wracali z Wrocławia w dobrych humorach - mówi Łukasiak.Piątkowe spotkanie piłkarzy Śląska z Pogonią Szczecin rozpocznie się o godzinie 20.30 na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu.