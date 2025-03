Zachodniopomorscy strażacy walczą z pożarami traw

W tym roku do pożarów traw dochodzi trzy razy częściej niż w poprzednich latach.

Edycja tekstu: Anna Pałamar

Od początku roku doszło do 155 pożarów traw. Rok temu w tym samym okresie pożarów było 58, a w 2023 roku - 51.To poważne zagrożenie dla środowiska, ludzi i zwierząt - mówi asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.- Warto przy tej okazji obalić mit, mówiący że samo wypalanie traw wpływa korzystnie na glebę. Otóż nie, wypalanie traw degraduje glebę, prowadzi do jej jałowienia, a to z kolei wpływa negatywnie na bioróżnorodność terenu - mówi Schacht.Wypalanie traw jest w Polsce nielegalne. Grozi za to m.in. kara grzywny lub więzienie.