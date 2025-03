Dziś świętują wszystkie panie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Młodsze i starsze, żony i singielki, te z Polski i zza granicy. Dziś wszystkie kobiety świętują swój dzień.

Zapytaliśmy szczecinianki, co podoba im się w byciu kobietą. - Chyba nasze wewnętrzne piękno, to że jesteśmy rozsądniejsze niż panowie i bardziej opiekuńcze, mamy też wyobraźnię. - To, że jestem silna i niezależna. - To, że możemy być matkami czy żonami. Chyba to takie wspieranie się wzajemne między kobietami. My się chyba najbardziej rozumiemy i to jest w tym fajne - podkreślały mieszkanki.



A czego kobiety życzą innym kobietom? - Zadowolenia, radości, cierpliwości dla samej siebie i dużo wyrozumiałości, bo jesteśmy zbyt surowe dla siebie. I zdrowia! - Miłości. Dużo wyrozumiałości, bo nie wszyscy też nas rozumieją. Najlepiej, jakby to święto trwało cały rok - dodały.



Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest jako znak pamięci walki o prawa kobiet oraz o równość społeczną.



Pierwsze obchody miały miejsce w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy to nowojorskie pracownice wyszły na ulice, domagając się lepszych warunków pracy i praw wyborczych.