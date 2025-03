Świnoujście walczy z niechcianymi wlepkami

Dotyczą ulubionych drużyn piłkarskich, upodobań muzycznych, zawierają memy i nie byłoby w nich nic złego, gdyby nie fakt, że pojawiają się w zdecydowanie zbyt dużej liczbie na obiektach małej architektury miejskiej.

Edycja tekstu: Anna Pałamar

Mowa o wlepkach. Walczy z nimi samorząd Świnoujścia.Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu przyznaje, że miasto przykłada niemało wysiłku, aby wlepki usuwać.- Wlepki pojawiają się na ulicach, śmietnikach, znakach drogowych. Problem polega na tym, że ich usuwanie jest kosztowne. Do tego chwilę po tym, jak pracownicy usuną te nalepki, korzystając z bardzo drogich płynów do usuwania tego typu rzeczy, one pojawiają się ponownie - mówi Wojciech Basałygo.Apeluje, by miłośnicy naklejek znaleźli inne miejsce na ich umieszczanie, a mieszkańcy reagowali, gdy jest potrzeba.- Apelujemy też do mieszkańców, aby jeżeli widzą osoby, które takie nalepki naklejają, zrobiły na przykład zdjęcie telefonem komórkowym i wysłały do świnoujskiej Straży Miejskiej - dodaje Wojciech Basałygo.Koszt oczyszczania tylko promenady z niechcianych naklejek wyniósł w marcu niemal 50 tysięcy złotych.