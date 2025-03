Przesłuchania do Państwowej Szkoły Muzycznej. Otwarte drzwi do kariery [ZDJĘCIA]

Dla najmłodszych szczecinian to może być pierwszy krok w przyszłej karierze muzycznej.

Rozpoczęła się rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej. Z tej okazji placówka zorganizowała zajęcia otwarte. Dzieci mogły zapoznać się z różnymi instrumentami.





- Na jakim instrumencie chciałabyś grać? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.





- Na pianinie. Lubię śpiewać i grać na instrumentach. I chcę gitarę! Sprawia mi to przyjemność - odparła.







- Mamy w rodzinie sporo osób, które chodziły do szkoły muzycznej. Nie zaszkodziło im to, a wręcz przeciwnie... - Zobaczymy, co wybierze, chcemy rozwijać zainteresowania córki. Ona sama mówi, że lubi dźwięk fortepianu - mówili rodzice.





Przyszły uczeń po złożeniu dokumentów musi przejść egzamin badający predyspozycje muzyczne.