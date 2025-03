Wyremontują DW162 z Kołobrzegu do Świdwina [ZDJĘCIA]

fot. Drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim/ Facebook fot. Drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim/ Facebook fot. Drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim/ Facebook

Będzie remont wojewódzkiej drogi 162 z Kołobrzegu do Świdwina i dalej do Drawska Pomorskiego. To w ramach programu pt. "Pomorze na dobrej drodze".