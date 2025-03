To szansa na szybsze przyjazdy ratowników

Wspólne obszary działania polskich i niemieckich karetek, a także szansa na szybsze przybycie ratowników medycznych - to korzyści, jakie płyną z podpisania porozumienia o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Województwo zachodniopomorskie zawarło taką umowę z powiatami Uckermark i Märkisch-Oderland - wyjaśnia wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.- Ratownicy będą mogli ratować osoby po obu stronach granicy. Dotychczas robiliśmy to na zasadzie takiej współpracy, ale niesformalizowanej - dodaje Rudawski.Dzięki porozumieniu, polscy ratownicy medyczni będą mogli jeszcze efektywniej nieść pomoc po stronie niemieckiej, a niemieccy po polskiej - mówi Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.- Warto podkreślić, że współpraca polsko-niemiecka z uwagi na położenie geograficzne jest po prostu realizowana od naprawdę wielu lat. To porozumienie ma przede wszystkim usprawnić pewne procesy, które już właściwie od lat występują, więc jest to duży krok w kierunku tego, aby tę współpracę, która już istnieje, jeszcze bardziej usprawnić - podkreśla Dorochowicz.Porozumienie wejdzie w życie za 3 miesiące.