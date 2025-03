Zakończyło się posiedzenie ws. aresztu dla posła Mateckiego

Zakończyło się posiedzenie sądu w sprawie aresztu tymczasowego dla posła PiS Dariusza Mateckiego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Wniosek o trzymiesięczny, tymczasowy areszt polityka do sądu skierował prokurator prowadzący sprawę posła Mateckiego. Polityk usłyszał sześć zarzutów, między innymi ustawiania konkursów na pozyskiwanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, czerpania zysków z fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych, a także prania brudnych pieniędzy.O zakończeniu postępowania poinformował pełnomocnik polityka Kacper Stukan. Sąd ma czas na wydanie decyzji do jutra do godziny 8.30.Wczoraj o areszt dla posła Mateckiego zawnioskował do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa prokurator prowadzący postępowanie wobec polityka PiS. Dariusz Matecki usłyszał w prokuraturze sześć zarzutów, zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności.Prokurator, po postawieniu zarzutów i wysłuchaniu polityka, decydując się na złożenie wniosku o tymczasowy areszt, ocenił, że dla dobra śledztwa należy zastosować taki środek zapobiegawczy, ponieważ między innymi zachodzi podejrzenie o możliwość matactwa przez podejrzanego.