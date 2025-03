Nietypowy pokaz mody w 13 Muzach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Barokowe suknie, koronkowe gorsety, a także kapelusze i cylindry - to tylko niektóre z elementów kreacji zaprezentowanych podczas pokazu mody.

Wydarzenie pod hasłem "Modowe rewolucje na przestrzeni 300 lat" odbyło się w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie.



- Były to kreacje nie wiem czy wygodne, ale piękne. - Jest to bardzo ciekawe zobaczyć coś takiego. - Jesteśmy jako grupa wsparcia mojej mamy. Jestem dumna z niej, że tak występuje. - To jest tak kobieca moda, że kocham to po prostu - mówią uczestniczki pokazu.



- Powstał pomysł, a wszyscy od razu przystąpili do realizacji. Tutaj jest prawie 40 modelek i modeli, a przekrój jest przez 300 lat od baroku po lata 80. Więc to jest naprawdę wydarzenie, jakie nie miało miejsca na pewno na Pomorzu - mówi Małgorzata Zakrzewska, autorka strony Z modą przez wieki.



Pokaz został zorganizowany przez szczecińskie stowarzyszenie Retro Vibes.