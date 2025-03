Kolejna linia autobusowa w gminie Stepnica

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowa linia autobusowa powstanie dzięki wsparciu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - zapowiedział burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski.

- To jest linia z miejscowości Olszewko, poprzez kilka miejscowości po drodze, aż do Stepnicy. Niestety będzie kursować tylko w dni powszednie. Głównie chodzi o zapewnienie transportu młodzieży dojeżdżającej do szkół średnich - dodał Wyganowski.



Umowa zawarta z Wojewodą Zachodniopomorskim gwarantuje gminie Stepnica dopłatę 3 złotych do każdego wozokilometra.



Autorka edycji: Joanna Chajdas