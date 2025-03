To będzie przestrzeń dla seniorów [ZDJĘCIA]

Będzie terapia, kultura i rekreacja - wszystko dla seniorów. W Złocieńcu otwarty zostanie Dzienny Dom Seniora.

To nowy ośrodek wsparcia na Osiedlu Budowo.



Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15, seniorzy będą spędzać wspólnie czas i uczestniczyć w różnych formach aktywności fizycznej, umysłowej, edukacyjnej i rekreacyjnej.



Dzienny Dom przeznaczony jest dla 15 osób, mieszkańców Gminy Złocieniec, nieaktywnych zawodowo, po 60. roku życia.



Uroczyste otwarcie - 19 marca.



Autorka edycji: Joanna Chajdas