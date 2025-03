Pierwszy rekord w Fabryce Wody [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mamy pierwszy rekord... Ponad 500 tysięcy osób odwiedziło szczecińską Fabrykę Wody.

Z tej okazji aquapark - dla pierwszych stu osób, które odwiedziły dzisiaj basen - przygotował niespodzianki.



- W ogóle nic nie wiemy na ten temat. Szczerze powiedziawszy, przyszliśmy po prostu spędzić miło czas rodzinnie. - Mamy, od pół roku korzystamy z takich okazji, żeby ten voucher uzyskać. - Dla mnie najważniejsze jest to, jak w środku to wygląda i na ile nam to urozmaici czas. A co do vouchera, to traktuję to jako dodatek - mówią szczecinianie.



- Strzeliło nam pół miliona. Przygotowaliśmy 100 voucherów. Obejmują przeróżne nasze strefy, takie jak: aquapark, sauny, edukatorium, są i na dwie godziny, i całodniowe. To jest taka mała loteria. Niech to będzie wielką niespodzianką. Na pewno każdy z klientów będzie zadowolony i otrzyma coś dobrego - zapewnia Anna Mostowska, z Fabryki Wody.



Szczecińska Fabryka Wody działa od 1 czerwca ubiegłego roku.