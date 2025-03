Seryjny podpalacz złapany. Grozi mu 5 lat więzienia

Podpalacz w rękach policjantów. To 43-letni mężczyzna.

Edycja tekstu: Michał Król

Jest podejrzany o podpalenia śmietników w Goleniowie. Do zdarzeń dochodziło w pobliżu budynków wielorodzinnych. Mundurowi szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę.Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Teraz trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 5 lat więzienia.