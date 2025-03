Zandberg: Królestwa samorządowe to nie jest dobra rzecz

Adrian Zandberg, poseł i kandydat Partii Razem na prezydenta RP. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Samorządowcy chcą zniesienia dwukadencyjności. Zdaniem Adriana Zandberga, długowieczne rządzenie w małych ojczyznach rodzi wiele patologii.

Kandydat na prezydenta w "Rozmowach pod krawatem" podkreślał, że mamy wiele przykładów lokalnych układów w samorządach. Adrian Zandberg zapowiedział, że gdyby został prezydentem i na jego biurko trafiłaby ustawa znosząca dwukadencyjność w samorządach, to on takiego dokumentu by nie podpisał.



- Ja uważam, że takie królestwa samorządowe to nie jest dobra rzecz. Uważam, że jest patologiczna sytuacja, kiedy mamy samorządowca, który nie ma z kim przegrać i który ma wokół siebie zbudowany tak naprawdę potężny dwór. Często za pieniądze publiczne właśnie w tych spółkach, które należą do samorządu - powiedział Zandberg.



Kandydat na prezydenta skomentował też ostatnie wydarzenia wokół posła Dariusza Mateckiego, który w związku z zarzutami dotyczącymi m.in. fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych w czasach rządów PiS trafił na dwa miesiące do aresztu.



- Uważam, że w Polsce tymczasowy areszt jest bardzo często nadużywany. Natomiast akurat w tej sprawie, po ucieczce pana Romanowskiego, wątpliwości nie mam. Ona musi zostać wyjaśniona, bo mowa o bardzo dużych publicznych pieniądzach, o wielu milionach złotych - dodał Zandberg.



Adrian Zandberg był też pytany m.in. o to czy zebrał już 100 tysięcy podpisów, o zaledwie 3-procentowe poparcie w sondażach, czy o plany budowy elektrowni atomowej.



