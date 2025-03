Centrum Słowian i Wikingów ma wiele do opowiedzenia

Centrum Słowian i Wikingów. Fot. Joanna Maraszek

Jak powstał Jomsborg? To i wiele innych ciekawych historii jeszcze w tym sezonie będzie można posłuchać, dzięki nagraniu Jomsviking saga. Pomysł zrodził się w wolińskim Stowarzyszeniu Centrum Słowian i Wikingów.

Wojciech Celiński, prezes Stowarzyszenia wyjaśnia, że historia o powstaniu osady w Wolinie będzie dostępna w specjalnej aplikacji.



- To jest aplikacja naszego skansenu Centrum Słowian i Wikingów. Słuchowisko, które teraz realizujemy jest tłumaczone na język polski ze staroislandzkiego przez Uniwersytet Śląski. To będzie siedem godzin z "Wiking sagi" - opowiada Celiński.



Aplikacja jest bezpłatna. Pełni funkcję wirtualnego przewodnika. Do tej pory pobrało ją 15 tys. osób.



Autorka edycji: Joanna Chajdas