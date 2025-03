Nowoczesne leczenie raka endometrium na Pomorzanach [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy USK2 PUM w Szczecinie Fot. Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy USK2 PUM w Szczecinie Fot. Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy USK2 PUM w Szczecinie Fot. Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy USK2 PUM w Szczecinie

Rak endometrium co roku dotyka sześciu tysięcy Polek. W naszym regionie nowoczesne leczenie z użyciem systemu robotycznego oferuje szczeciński szpital na Pomorzanach - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik placówki.

- Trafiają do nas pacjentki tak naprawdę z całej Polski i dzięki zaangażowaniu naszych lekarzy, a zwłaszcza pani profesor Anity Chudeckiej-Głaz przeprowadzamy operacje dość skomplikowane - dodaje Iżakowski.



Prof. Chudecka-Głaz, jest jedną z 21 kobiet w Polsce z certyfikatem operatorki systemu robotycznego.



- Właśnie operacja robotyczna, na robocie da Vinci gwarantuje paniom najlepsze możliwe warunki, jeżeli chodzi o leczenie operacyjne raka endometrium. Jest to operacja bardzo korzystna z punktu widzenia powrotu do normalnego funkcjonowania - podkreśla prof. Chudecka-Głaz.



Rak endometrium to najczęściej występujący nowotwór żeńskiego układu rozrodczego. Zwykle dotyka pacjentki po menopauzie.