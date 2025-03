Wyprawka dla noworodka w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Wyprawka dla noworodka - to nowość w programie "Kołobrzeskie Becikowe" realizowanym przez miejscowe władze.

"Kołobrzeskie Becikowe" to jednorazowa zapomoga wypłacana niezależnie od świadczenia uzyskanego przez rodziców z tytułu narodzin dziecka.



Od 2019 roku kołobrzeżanie, którym powiększyła się rodzina otrzymują dodatkowo 500 złotych. Teraz miejscowi urzędnicy rozszerzają to świadczenie dodatkowo o wyprawkę dla noworodka. Otrzymają ją osoby, które złożą wniosek o "Kołobrzeskie Becikowe" - mówią Andrzej Libera, dyrektor Centrum Usług Społecznych i Ilona Grędas-Wójtowicz, wiceprezydent Kołobrzegu. - Będą rodzice nowonarodzonego kołobrzeżanina mogli otrzymać wyprawkę. Rzeczy są szyte w Kołobrzegu, przez Zakład Aktywności Zawodowej. Są to body, kocyk i czapeczka - wymieniają.



Program realizuje Centrum Usług Społecznych, a warunkiem otrzymania świadczenia jest posiadanie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.



Autorka edycji: Joanna Chajdas