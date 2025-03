Premiera słuchowiska pt. "Beksa" w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mafijne porachunki, handel ludźmi i słoneczne szczecińskie ulice. Radio Szczecin uczciło Dzień Mężczyzn premierą słuchowiska - o mężczyznach właśnie.

To adaptacja powieści pt. "Beksa" Marcina Grzelaka. W studiu koncertowym S1 zebrali się miłośnicy kryminałów, aby wspólnie z obsadą wysłuchać pierwszego odcinka.



- Jestem ciekawa, co to będzie. Przyszłam też dla pana Adama Dzieciniaka i dla tych wszystkich tutaj artystów. - Uważam, że to swój człowiek ze Szczecina, a jego książki zmuszają do myślenia. - Zadowolona jestem, że tutaj przyszłam - zapewniają słuchacze.



- Jesteśmy bardzo zadowoleni. Wydaje nam się, że to jest bardzo współczesna opowieść, która też będzie bliska naszym słuchaczom - dodaje Magdalena Wleklik, autorka adaptacji i reżyserka słuchowiska "Beksa".



- Udało mi się napisać tę książkę, na podstawie której jest adaptacja. Stres jest ogromny. Ja nie słyszałem jeszcze ani sekundy z tego nagrania. Dla mnie to jest ogromne przeżycie, bo jest to pierwsza adaptacja mojego tekstu. Adaptacja, czyli takie oddanie swoich słów komuś, jest niesamowitym przeżyciem. Także jestem bardzo podekscytowany - podkreśla Marcin Grzelak, pisarz i autor "Beksy".



"Beksy" będzie można słuchać na naszej antenie od poniedziałku do piątku po godzinie 11.00.



Autorka edycji: Joanna Chajdas