Miał do odbycia wyrok. Policja złapała go z kilogramami narkotyków [ZDJĘCIA]

Ponad dwa kilogramy narkotyków przejęli choszczeńscy policjanci. Namierzyli i zatrzymali pojazd, którym poruszał się podejrzany.

Został aresztowany na trzy miesiące. Za swoje czyny odpowie przed sądem.





Edycja tekstu: Michał Król

Podczas przeszukania auta znaleźli marihuanę, amfetaminę, metaamfetaminę oraz kokainę. Podczas interwencji wyszło też na jaw, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, miał sądowy zakaz prowadzenia aut i był pod wpływem środków odurzających. Do tego był poszukiwany do odbycia 4-letniego wyroku.