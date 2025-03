Goleniów. Wielkie wiosenne porządki

Goleniów na wiosnę zostanie wysprzątany - zapowiedział w "Rozmowie pod krawatem" burmistrz Krzysztof Sypień odpowiadając na zarzuty mieszkańców, że w mieście jest brudno.

- Czy bałagan jest także wokół stawki za wywóz śmieci w Goleniowie? - zapytaliśmy prowadzącego rozmowę red. Sebastiana Wierciaka.- Też, ale zacznijmy od nieporządku na ulicach. Jak przekonywał Krzysztof Sypień ma to związek z inwestycjami w Goleniowie, m.in. z remontami ulic Puszkina i Witosa - powiedział.- Miasto będzie sukcesywnie uprzątane. Prace już się rozpoczęły i będzie coraz bardziej czyste i przyjazne. Z perspektywy mieszkańców sam osobiście dopilnowuję, chadzam w przeróżne miejsca... - przyznał burmistrz Sypień.A co ze stawką wywozu śmieci w Goleniowie?- Ta dziś wynosi 30 zł miesięcznie od mieszkańca; pojawiła się propozycja podwyżki do 37 zł, przy czym realne koszty to 42 zł na osobę - wyliczał burmistrz Goleniowa zaznaczając, że na decyzje mieszkańcy jeszcze poczekają.- Rada Miejska - w związku z tym, że pojawiły się postulaty o to, aby uwzględnić jeszcze interesy z perspektywy bardziej liczebnych rodzin albo seniorów - potrzebowała więcej czasu do tego, żeby przeanalizować sytuację. I myślę, że w perspektywie najbliższych tygodni czy miesięcy będziemy do tematu wracać - zapewnił.Krzysztofa Sypienia pytaliśmy także o zmiany kadrowe w urzędzie gminy w Goleniowie, o pierwsze wrażenia i doświadczenia przy uruchamianiu kolejnych przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, o park przemysłowy, czy o lotnisko Szczecin-Goleniów.Całej "Rozmowy pod krawatem" można wysłuchać (ale również ją obejrzeć) na naszej stronie internetowej na radiowym Facebooku . Powtórka na antenie o północy.