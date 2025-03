Interpelacja szczecińskich radnych; chcą defibrylatorów w mieście

Defibrylator AED. Fot. wikipedia.org

Szczecińscy radni reagują po wypadku na Jasnych Błoniach i zwracają uwagę na problem z defibrylatorami w przestrzeni miejskiej.

W niedzielę na jednej z ławek zasłabł mężczyzna. Mimo wielu osób spacerujących nikt nie zatrzymał się, aby mu pomóc. O sprawie jako pierwszy poinformował portal wszczecinie.pl.

Gdy znaleźli się przechodnie, którzy chcieli udzielić pomocy, mieli problem ze znalezieniem defibrylatora.



- Najbliższy defibrylator jest w urzędzie [miasta - przyp red.]. Jest ogólnodostępny, natomiast nie wszyscy - z relacji tego świadka - wiedzieli, gdzie on się dokładnie znajduje i jak można go przejąć i przetransportować - mówi radny Stanisław Kaup.



W urzędzie defibrylator znajduje się w Sali Obsługi Interesantów, która w weekend jest zamknięta. Stąd pomysł, by defibrylatory pojawiły się w ogólnodostępnej przestrzeni.



- Przykład Koszalina: to jest miasto, gdzie defibrylatory są ogólnodostępne, wolnostojące i całodobowo czynne. Więc może to jest punkt wyjścia, żeby nawet pilotażowo taki program wdrożyć i na placu Rodła czy na Bramie Portowej taki defibrylator umieścić - zaproponował.



W tej sprawie interpelację oprócz Stanisława Kaupa złożył również jego kolega z klubu KO Przemysław Słowik oraz radny PiS Marek Duklanowski.



Edycja tekstu: Jacek Rujna