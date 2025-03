"Siedzą tylko w telefonach". Czy młodzi rozmawiają o depresji? [ZDJĘCIA]

"Chcemy z Wami o Tym Rozmawiać". O tym, czyli o depresji. My, czyli psychologowie, terapeuci i nauczyciele - z uczniami. Wzięli udział w warsztatach, prelekcjach i dyskusjach.

W Polsce działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - pod numerem 116 111. Ze specjalistami można się też skonsultować przez stronę internetową telefonu





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



- Kluczem do walki z depresją, oprócz rozmowy, są m.in. pasje i aktywność fizyczna - przypomina zastępca dyrektora szpitala "Zdroje" Jan Ślęzak. - Popatrzmy, co się dzieje w tramwajach, w autobusach, w pociągach. Wszyscy siedzą tylko w tych telefonach. Jest to przerażające. Jestem pokoleniem, które nie miało telefonów i żyliśmy. Dlatego też trzeba im pokazać inne możliwości.Zapytaliśmy, jakie sposoby na spadek nastroju ma szczecińska młodzież i czy młodzi ludzie rozmawiają ze sobą o depresji. - Ja raczej nie rozmawiam ze znajomymi. Zamieniam to w wysiłek fizyczny. - Rozmawiam dużo z mamą, bo jest terapeutą. - Ja raczej staram się integrować ze znajomymi, jakieś różne aktywności społeczne. - Pomiędzy przyjaciółmi rozmawiamy, ale są osoby, które myślę, że się boją otworzyć przed innymi - mówią młodzi ludzie.Konferencja "Chcemy z Wami o tym rozmawiać…, czyli jak nie dać się depresji", odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie.