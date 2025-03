Szczeciński sędzia, po wypadku, na razie nie może wrócić do Polski

Aktualny stan zdrowia szczecińskiego sędziego uniemożliwia jego transport medyczny do Polski. Na początku marca sędzia Maciej Strączyński uległ wypadkowi w Stanach Zjednoczonych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

W wyniku zdarzenia doszło do obrzęku mózgu i śpiączki u prawnika. Według opinii lekarza prowadzącego, zbyt wysokie ciśnienie śródczaszkowe u sędziego, udaremnia jego transport do Polski.- Czekamy na ustabilizowanie się stanu zdrowia, nie jesteśmy w stanie wskazać, kiedy to nastąpi - mówi adwokat Paulina Bilska, pełnomocniczka żony sędziego. - Dopóki nie ma jasnej informacji od lekarzy, że tak można teraz to zorganizować, nie możemy tego zrobić. Natomiast jesteśmy dobrej myśli, że to się wydarzy szybciej. To może być za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc, może za parę dni.- Sędzia miał wykupione dwie polisy turystyczne, a także dodatkowe ubezpieczenie na łączną kwotę ponad miliona złotych - dodaje Bilska. - Kwota może się wydawać wystarczająca, ale takie zdarzenie krytyczne się wydarzyło i po prostu okazuje się, że tych pieniędzy może nie wystarczyć.- Nie w każdym przypadku koszt transportu medycznego jest pokrywany przez ubezpieczyciela - mówi agent ubezpieczeniowy Tomasz Błaszak.Szczeciński oddział Stowarzyszenia Sędziów Iustitia zorganizował zbiórkę środków na częściowe pokrycie kosztów transportu medycznego. Zebrano 300 tys. złotych.