Kończą się prace na ulicy Północnej

Skarpa na ul. Północnej w Szczecinie jest już obsadzona specjalnymi krzewami, które wiążą grunt.

Sama skarpa zabezpieczona jest geokratą na głębokości 10 cm, dodatkowo wbite zostały pręty podtrzymujące szkielet.



Łącznie nasadzenia w ramach całego zadania obejmują 55 sztuk drzew oraz ponad 1400 sztuk krzewów.



Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Wapiennej od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską oraz fragmentu ul. Północnej, od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej.



Powstały tam chodniki i trasy dla rowerów, wybudowano też zjazdy. Zmodernizowana została również sieć kanalizacji deszczowej.



Pojawiło się także oświetlenie uliczne.



Koszt inwestycji to prawie 6,5 miliona złotych.



