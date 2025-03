Trwa rozbudowa szczecińskiego Alfa Terminalu

Specjalistyczny obiekt na północy miasta zajmuje się przeładunkiem i magazynowaniem ciekłych substancji chemicznych, w tym metanolu.

Edycja tekstu: Michał Król

Budowane są tam nowe zbiorniki, mające zwiększyć jego pojemność magazynową - wyjaśnia Maciej Grabowicz, dyrektor operacyjny Alfa Terminalu.- Prowadzimy bardzo duży program inwestycyjny rozbudowy naszego terminala przeładunkowego na bazie chemicznej. To po to, by nasza łączna jakby wartość magazynowa chemii płynnej przekraczała 100 000 m3 - mówi Grabowicz.Dzięki tej inwestycji port chemiczny ma się przyczynić do zwiększenia niezależności energetycznej kraju - dodaje Grabowicz.- W kontekście wydarzeń światowych, które możemy dzisiaj zaobserwować, a jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną, posiadanie dla państwa portu i dobrych terminali przeładunkowych wydaje się być strategiczne. Zapewnią on bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne - mówi Grabowicz.W Alfa Terminalu planowane jest też utworzenie nowych miejsc pracy. Budowa ma się zakończyć w przyszłym roku.