Bezpłatne badanie wzroku w szpitalu na Pomorzanach. Trwa Tydzień Jaskry [WIDEO, ZDJĘCIA]

Do tych badań lepiej nie podchodzić z przymrużeniem oka. Trwa Tydzień Jaskry. Z tej okazji w Klinice Okulistyki szpitala na Pomorzanach można było wykonać bezpłatne badanie wzroku.

Edycja tekstu: Michał Król

Chętnych nie brakowało, co cieszy, bo szacuje się, że w naszym kraju na jaskrę choruje 800 tysięcy osób, z czego ponad połowa wciąż nie została zdiagnozowana - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik placówki.- Rokrocznie zapraszamy pacjentów do wzięcia udziału w naszej akcji. Tydzień Jaskry to doskonała okazja do tego, aby po prostu za darmo, bez skierowania, przebadać sobie wzrok. Wystarczyło się zarejestrować. Widać na naszych korytarzach kilkudziesięciu pacjentów czeka na taką wizytę - mówi Iżakowski.Jaskra to choroba, która przez długi czas przebiega bezobjawowo, a nieleczona prowadzi do ślepoty - ostrzega prof. Wojciech Lubiński, okulista.- Objawy często są bardzo podstępne. Większość pacjentów nie ma żadnych dolegliwości, a choroba postępuje. Główną przyczyną jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, często niewielkie, uszkadza nam nerw wzrokowy - mówi prof. Lubiński.Do najczęstszych objawów w późniejszym stadium należą: rozmazane widzenie, trudności w czytaniu oraz zawężone pole widzenia. Okuliści podkreślają, że profilaktyczne badanie raz w roku pozwala na wczesne wykrycie choroby. Na jaskrę najczęściej chorują osoby po 40. roku życia.