Remont zabytkowego spichlerza w Kołbaczu [ZDJĘCIA]

To była praca wielu ludzi - tak o remoncie zabytkowego spichlerza w Kołbaczu mówił w "Rozmowie pod krawatem" Radosław Palus, prezes Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki.

Prace trwały siedem lat.



- Odkrywaliśmy to miejsce dla siebie i dla innych; przypominaliśmy o tym. Oczywiście, jest rola wielu osób, które były zaangażowane - tych osób i ekspertów na szczęście było dużo, a my mogliśmy się zająć swoją robotą - powiedział.



Spichlerz powstał w dawnej nawie głównej gotyckiego kościoła. To jeden z najstarszych ceglanych zabytków w naszym województwie. Jego historia sięga w XII wieku. Jego remont zakończył się kilka tygodni temu.

