Powstanie nowe miejsce na szlaku turystyki wodno-kajakowej

Nowoczesna przystań kajakowo-żeglarska powstanie na Odrze w Moczyłach w gminie Kołbaskowo.

Edycja tekstu: Michał Król

W planach jest wzmocnienie skarp, wykonanie basenu oraz kanału wewnętrznego do przystani, a także pogłębienie rzeki.Nowe miejsce na szlaku turystyki wodno-kajakowej to impuls do rozwoju regionu - podkreśla Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.- Gdzie będzie można przycumować mniejszą jednostką wodną. Takie miejsce na szlaku Berlin-Szczecin, które na pewno będzie powodowało znaczące ożywienie tej przepięknej miejscowości Moczyły, do której już możemy pomału zachęcać - mówi Geblewicz.Marina w Moczyłach może stać się kolejna perłą regionu - dodaje marszałek województwa zachodniopomorskiego.- Idealna dla tych, którzy będą chcieli popływać kajakiem. Dosłownie po drugiej stronie Odry mamy wrota do Międzyodrza i na pewno będzie tam można spędzić wspaniały czas w kontakcie z bezpośrednią dziką naturą - mówi Olgierd Geblewicz.Przystań ma być gotowa do końca przyszłego roku. Koszt inwestycji to ponad 27 mln zł, z czego prawie połowę pokryje dofinansowanie unijne.