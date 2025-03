NFZ rozlicza się ze szpitalami. Nie wszystkie świadczenia w pełnej wysokości

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwa rozliczanie nadwykonań za 2024 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział, że jedynie część świadczeń zdrowotnych zostanie sfinansowana w pełnej wysokości.

Pozostałe mogą być opłacone jedynie w pięćdziesięciu do siedemdziesięciu procent.



Dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie uważa, że ta decyzja uderzy w - i tak już niedofinansowane - placówki.



- Szpitale powiatowe, to są te szpitale najbliżej tej społeczności lokalnej, więc wypełniają one zapotrzebowanie, które zgłasza ta ludność. Wykonywano świadczenia na tyle, na ile potrzebowała tego dana populacja. Niestety, później się okazuje, że jest to nie tyle, na ile zakontraktował Narodowy Fundusz Zdrowia - dodaje dr Bulsa.



Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda w naszym województwie. Małgorzata Koszur z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie przekonuje, że świadczenia w zakresach limitowanych zostały zapłacone do pełnej wysokości, do której NFZ był zobowiązany.



- Znakomita większość szpitali województwa zachodniopomorskiego otrzymała już środki finansowe za nadwykonania za 2024 rok. W pozostałych przypadkach, oddział oczekuje na złożenie przez świadczeniodawcę wymaganych przepisami wniosków lub odesłanie podpisanych przez świadczeniodawcę dokumentów - podkreśla Koszur.



Rzeczniczka dodaje, że nadwykonania w zakresach objętych limitem - są płacone na podstawie podpisanych ugód.



Autorka edycji: Joanna Chajdas