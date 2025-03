Dobre wieści dla kibiców z Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Polski Związek Piłki nożnej zdjął zakaz transferowy dla zespołu Kotwicy.

Zakaz był konsekwencją problemów organizacyjnych i finansowych klubu, który miesiącami nie płacił zawodnikom i sztabowi szkoleniowemu.



Po zimowej rewolucji kadrowej, Kotwica nie mogła więc rejestrować żadnych nowych graczy. W konsekwencji musiała radzić sobie z wąską kadrą, przez co w ostatnim meczu z Polonią Warszawa w polu zagrał nawet rezerwowy bramkarz.



W tym tygodniu klub spłacił jednak wszystkie zaległości i złożył kompletną dokumentację do komisji licencyjnej PZPN. Podczas dzisiejszego posiedzenia komisja postanowiła zdjąć z Kotwicy zakaz o czym poinformował zarówno klub, jak i związek.



Oznacza to, że klub może zarejestrować piłkarzy wolnych, którzy w ostatnich tygodniach trenowali z zespołem, a nie mogli zostać zgłoszeni do rozgrywek ligowych. Kibice zobaczą ich prawdopodobnie już w niedzielę podczas meczu ze Zniczem Pruszków.