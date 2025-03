Czterech zatrzymanych za narkotyki w Stargardzie

Fot. KMP Koszalin

Handlowali narkotykami - teraz za swoje czyny odpowiedzą przed sądem. Jest akt oskarżenia wobec trzech mężczyzn ze Stargardu.

Czwartemu podejrzanemu zarzucono posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowej. W wyniku przeprowadzonych działań zabezpieczono prawie 40 kg różnego typu substancji psychotropowych - wartych ponad 1,5 miliona złotych, do tego wagi elektroniczne i gotówkę. Mężczyźni usłyszeli zarzuty.



Trzej sprawcy trafili na trzy miesiące do aresztu, grozi im do 12 lat więzienia. Czwarty ma dozór i zakaz opuszczania kraju - za kratami może spędzić nawet 10 lat.