Niewybuch znaleziony w Goleniowie, w sobotę ewakuacja

Fot. Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Będzie ewakuacja mieszkańców północnej części Goleniowa. To w związku z odnalezieniem niewybuchu z czasów II wojny światowej. Odkryto go podczas prac ziemnych, prowadzonych przy ul. Miłosza.

Jest to pocisk moździerzowy o długości ok. 85 cm. Jutro do akcji wkroczą saperzy. Swoje domy, do godziny 11, będą musieli opuścić mieszkańcy ulic: Granicznej, Słowackiego, Tuwima, Mickiewicza, Piastów, Wolińskiej, Kwiatowej, Owocowej, Wąskiej, Jana III Sobieskiego, Lawendowej, Chabrowej i Fiołkowej.



Osoby, które nie mogą samodzielnie opuścić mieszkań proszone są o kontakt ze służbami. Ewakuowanym mieszkańcom miasto zapewnia tymczasowe schronienie w Budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wojska Polskiego. Akcja saperów ma potrwać do 13.