Akademia Sztuki w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Warsztaty z improwizacji, koncerty i konsultacje z wykładowcami. Trwają dni otwarte Akademii Sztuki. To okazja aby porozmawiać ze studentami, zobaczyć pracownie i skonsultować swoje portfolio.

W kolejnym roku akademickim szczecińska uczelnia otworzy 24 kierunki. To między innymi instrumentalistyka, fotografia czy architektura wnętrz. Pałac pod Globusem można odwiedzać dziś do godziny 15 i jutro od 10 do 15.