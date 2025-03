Światowy dzień konsumenta, czyli jak nie dać się oszukać [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

15 marca obchodzić będziemy Światowy Dzień Praw Konsumenta. To doskonała okazja, aby te prawa poznać. Bo, niestety, oszuści nie śpią i coraz częściej dajemy się złapać w ich sidła.

Metoda "na wnuczka", oszustwo "na blika", czy najnowsza plaga, czyli metoda "na bankowca"... - Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów przyznaje, że wyobraźnia oszustów nie ma granic.



- Najczęstszymi oszustwami są oszustwa, które są na pokazach, oszustwa "na blika", oszustwa przy sprzedaży internetowej, czyli tak zwani teraz pośrednicy, gdzie jest później niemożliwe odesłanie towaru, bo to jest bardzo kosztowne - wyliczała.



Pocieszający jest jednak fakt, że niektórzy szczecinianie doskonale wiedzą, jak przed takimi oszustwami się bronić.



- Nie odbierać telefonów jak dzwonią, nie odpisywać na maile, nie wchodzić w dziwne linki. - Staram się rozłączać. Nie rozmawiam z takimi ludźmi w ogóle. Tak, jestem wyczulony. - Ja takich telefonów w ogóle nie odbieram. Jak widzę, że jest obcy, to nie - mówili.



Co zrobić, gdy mimo zachowania ostrożności padniemy ofiarą oszustwa? Kluczowe jest szybkie działanie i zgłoszenie sytuacji odpowiednim służbom.



