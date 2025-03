Rośnie liczba projektów widmo Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od 2018 roku aż 76 projektów SBO jest w trakcie realizacji. To m.in. modernizacja boiska piłkarskiego Arkonii Szczecin, budowa różanej fontanny w Kijewie, a także remont strefy sportowej przy ulicy Hożej.

Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, co uważają na temat opóźnień w projektach SBO.



- Niektóre projekty potrzebują czasu, są długotrwałym procesem. Cieszę się, że kiedyś zostaną zrealizowane. - Ludzie są niedoinformowani, nie wiedzą nic na temat tego, jakie projekty zostały niezrealizowane, a jakie są w trakcie realizacji - mówią mieszkańcy.



Koszty projektów zaakceptowanych do realizacji są niedoszacowane - mówi rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Marta Kufel: - Projekty, które zgłaszają nam mieszkańcy - często bardzo ciekawe - są niestety niedoszacowane, chociażby pod względem kosztów. To jest jeden z głównych powodów. Miasto oczywiście dąży do tego, aby je wszystkie zrealizować, jeżeli jest to tylko możliwe.



Najstarszym nieukończonym projektem SBO jest plan modernizacji boiska Klubu Sportowego Arkonia Szczecin, przy ulicy Arkońskiej, który głosami mieszkańców został wybrany w 2018 roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas