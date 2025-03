Zablokowane centrum Szczecina. Protest transportowców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W piątek przed godz. 14 transportowcy wyjechali na ulice Szczecina i zablokowali centrum miasta. Protest zapowiadali od kilku dniu tłumacząc, że sprzeciwiają się złej sytuacji całego sektora transportowego.

Jednak pytani o protest zaprzeczali, że ma on miejsce.



- Tak sobie jeździmy..., nudzi nam się, dobrobyt w transporcie - mówił jeden z kierowców.



Zapytaliśmy także kierowców samochodów osobowych co sądzą o działaniach transportowców.



- No wiadomo, nie jest to zbyt dogodne, ale trudno, czasami tak się dzieje. Jakoś to trzeba przeżyć i przeczekać - mówiła jedna z kierujących.



Postulaty przewoźników nie zmieniają się od lat. Sektor jest w trudnej sytuacji ze względu na mniejszą liczbę zleceń, m.in. na linii Polska-Niemcy. Poważne obciążenia finansowe wynikają z norm unijnych np. dyrektywy o pakiecie mobilności czy czasu pracy kierowców.



