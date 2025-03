Psychoterapeutą będzie mógł zostać prawie każdy?

Fot. pixabay.com / effortlessly (CC0 domena publiczna)

Czy magister archeologii, muzyki, lub matematyki bez wykształcenia lekarskiego będzie mógł być psychoterapeutą?

Chodzi o projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty, który w lutym posłowie wnieśli do Sejmu. Jeden z zapisów zakłada mi.in dostęp do zawodu psychoterapeuty każdemu z tytułem magistra, co budzi spore emocje w środowisku.



Dostęp do zawodu powinny mieć absolwenci psychologii czy pielęgniarstwa - zaznacza psychoterapeutka Anna Borkowska-Makarewicz: - Jest bardzo dużo osób, które nie posiadają stosowanego wykształcenia medycznego i prowadzą coś na kształt psychoterapii. Te zajęcia mogą jednak jedynie wyglądać jak psychoterapia, bo nie wiadomo czym one właściwie są.



Specjaliści od leczenia zaburzeń psychicznych obawiają się, że zbyt szeroki dostęp do zawodu obniża jakość świadczonych usług - zaznacza Borkowska-Makarewicz: - Pacjenci mogą mieć oczekiwanie, że na tych spotkaniach będzie się wyłącznie rozmawiać o przyjemnych rzeczach i będą się dziać wyłącznie przyjemne i atrakcyjne rzeczy. To też umożliwia działanie wielu niekompetentnych osób.



W Polsce zawód psychoterapeuty wykonuje ponad 22 tysiące osób.



