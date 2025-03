Jeden z liderów protestu transportowców - Piotr Krzyżankiewicz został zatrzymany. Transportowcy w piątek wyjechali na ulice Szczecina i zablokowali centrum.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- To nie był protest, bo nie dostaliśmy na niego zgody, to był przejazd przez miasto. Odbył się on w celu zademonstrowania naszego zniecierpliwienia pracami nad ustawami, które mogą nam pomóc w przetrwaniu trudnych czasów. Do zatrzymania Piotra Krzyżankiewicza doszło w trakcie przejazdu, pod zarzutem znieważenia funkcjonariusza - mówi Albert Górny, jeden z kierowców ciężarówki.Postulaty przewoźników nie zmieniają się od lat. Sektor jest w trudnej sytuacji ze względu na mniejszą liczbę zleceń, m.in. na linii Polska-Niemcy. Poważne obciążenia finansowe wynikają z norm unijnych np. dyrektywy o pakiecie mobilności czy czasu pracy kierowców.