Idą przymrozki w regionie

Przymrozki w regionie. Jest alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Edycja tekstu: Michał Król

IMGW wydało ostrzeżenie I stopnia dla całego województwa. 3 stopnie Celsjusza poniżej zera, to nocna prognoza dla zachodniej części województwa. Między innymi w powiatach gryfińskim, świnoujskim i myśliborskim. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do poniedziałku do godziny 11.Natomiast na wschodzie, w centrum i na południu Zachodniopomorskiego, również do poniedziałku, ale do godziny 7.