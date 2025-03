Szachy łączą pokolenia. "Chess Eagles" w Event Arenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

To bitwa umysłów, w której liczy się strategiczne myślenie i każdy ruch - w szczecińskiej Event Arenie przy ulicy Staszica trwa turniej szachowy "Chess Eagles".

Wydarzenie zgromadziło 180 osób. Grają doświadczeni zawodnicy i totalni amatorzy. Od lat 7 do 63, bo przecież szachy to gra dla wszystkich, wystarczy myśleć.



- Ja gram od wieku czterech lat, a mam dziewięć. - Ja dopiero zaczęłam. To jest mój drugi turniej. - Po prostu uspokajają. Można się przy nich rozluźnić. - Zabawa raczej i nauka. Są odskocznią, są po prostu sprawdzeniem się. - Trzeba dużo ćwiczyć, jeśli chce się być dobrym szachistą. - I zadanka rozwiązywać. - 99 procent to ciężka praca, a 1 proc. to talent - mówili uczestnicy turnieju.



- W ilu ruchach można pokonać przeciwnika? - dopytywał reporter Radia Szczecin.



- Najszybszy mat jest w dwóch ruchach. Możemy pokazać G4, E5, F3, dama H4: mat! - usłyszał w odpowiedzi.



- Który z was wygra?

- Niech wygra najlepszy.



Turniej potrwa do godz. 17.20.



